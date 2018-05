Un pezzo di ferrovia è sul mercato: a Chiaravalle affare da un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CHIARAVALLE - «Si mette in vendita al prezzo di 980 mila euro l’area costituente l’ex scalo ferroviario della stazione di Chiaravalle con accesso dalla viabilità pubblica. La superficie catastale è di 24.400 mq circa». No, niente paura, non si vende la stazione ferroviaria di Chiaravalle, come l’annuncio potrebbe far pensare. O meglio, non si cedono locali che ospitano la biglietteria e altri servizi inerenti la stazione o altre stanze che sono state affidate ad associazioni come la banda musicale o la Croce Rossa Italiana. La società Ferrovie dello Stato ha messo in vendita tutta l’area dismessa, non più utilizzabile, che è interna alla stazione ferroviaria di Chiaravalle che, negli ultimi anni, non è più una vera e propria stazione ma è divenuta una semplice fermata posta sulla linea Ancona-Roma.