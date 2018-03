Passeggiava in centro aveva l’obbligo di dimora Giovane arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Stavano svolgendo dei normali servizi di controllo del territorio, quando si sono imbattuti in tre soggetti che, con il loro modo di fare li ha insospettiti. Colpo fortunato per i carabinieri che cercavano ladri e hanno trovato un giovane che stava violando una misura cautelare. Dal controllo sull’identità dei tre uomini, è emerso che uno avrebbe dovuto starsene a casa, nel Maceratese, in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza dell’obbligo di dimora. E così è scattato l’arresto.L’esito della fortunata operazione è dei carabinieri della Stazione di Chiaravalle, agli ordini del maresciallo Domenico Maurelli, che nel pomeriggio di venerdì avevano concentrato i controlli nel centro cittadino. Perlustrazione del territorio per prevenire i furti in casa. L’atteggiamento dei tre soggetti li ha indotti ad approfondire gli accertamenti, dai quali è emerso che uno – K.G.le iniziali, 31enne residente nella provincia di Macerata – già noto alle forze dell’ordine, avrebbe fatto meglio a starsene a casa anziché passeggiare per Chiaravalle.Nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza per la violazione della misura dell’obbligo di dimora. È stato condotto presso l’abitazione di una sua conoscente a Montemarciano in regime di arresti domiciliari. Ieri l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Ancona per la direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice lo ha rimesso in libertà con l’obbligo della sorveglianza speciale.