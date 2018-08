Partite le analisi dei Ris per inchiodare l'assassino di Emma Grilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Sono iniziati ieri mattina, nei laboratori dei Ris di Roma, gli accertamenti peritali sulle tracce biologiche e sui reperti trovati nell’appartamento di Emma Grilli, l’85enne uccisa nella sua cucina la mattina dello scorso 17 luglio. Il pesante quadro probatorio ricostruito dalla procura ha permesso al gip Antonella di Marrone di firmare la misura cautelate che ha portato il 57enne Maurizio Marinangeli in carcere con l’accusa di omicidio volontario e rapina aggravati, ma gli approfondimenti eseguiti dagli esperti della Scientifica serviranno per ricostruire in maniera precisa ogni dettaglio legato al delitto dell’anziana, accoltellata con 11 fendenti.