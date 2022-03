Una famiglia di cinghiali a spasso in pieno giorno nei giardini davanti all'ospedale

CHIARAVALLE - Non credevano ai loro occhi gli impiegati dell’ospedale Maria Montessori di Chiaravalle quando, in mattinata intorno alle 12,30, hanno visto dalle loro finestre alcuni grandi cinghiali percorrere il terreno adiacente all’ospedale. «Pioveva a dirotto - dice Davide Larice, coordinatore della logistica della struttura chiaravallese – quando ho visto dalla finestra una famiglia di cinghiali, due di grossa taglia che stavano scorrazzando nel campo alla ricerca di cibo.

Così vicino all’ospedale e a un quartiere molto abitato non mi era mai capitato di vederli anche se sapevo che al Parco Primo Maggio ne avevano avvistati parecchi. Era certamente una famiglia alla ricerca del cibo ed erano molto vicini alle abitazioni».

Sono stati allertati anche i carabinieri forestali, che intervengono in casi come questo. A Chiaravalle anche recentemente sono stati avvistati una quindicina di cinghiali e un lupo nella zona del Parco Primo Maggio e dell’istituto scolastico Podesti, in un altro quartiere residenziale densamente abitato.

Giorgia Massaccesi e Danilo Stacchiotti avevano immortalato con i telefoni cellulari gli ungulati sia nelle strade vicino al parco che in via Clementina, la vecchia strada statale che conduce verso Jesi. «Ho un cane e ho paura ormai a portarlo fuori di sera per la consueta passeggiata – aveva detto Giorgia Massaccesi – e quando li ho visti erano le 22,30 e molto probabilmente cercavano cibo». «Ero in macchina in via Podesti, a 200 metri dal parco Primo Maggio – ricorda invece Danilo Stacchiotti – e almeno sei cinghiali, probabilmente un’intera famiglia con genitori e prole, hanno attraversato la strada pochi metri davanti alla mia auto. Per poco non ci è scappato un incidente». Ora giunge la testimonianza degli impiegati dell’ospedale che fa crescere la preoccupazione dato che i cinghiali erano molto vicini al nosocomio e alle case in pieno giorno. Le segnalazioni anche a Chiaravalle sono ormai molte e diversi cittadini hanno interessato del problema le forze dell’ordine.

