Valeri: «Cerco i farmaci giusti per combattere e sconfiggere il tumore»

CHIARAVALLE - È un chiaravallese che vive e lavora a Londra, il dottor Nicola Valeri, il medico citato dalla prestigiosa rivista Science in un articolo su una ricerca che descrive un nuovo metodo per predire se un paziente risponderà al trattamento tumorale. Valeri ha 40 anni ma non si sente un cervello in fuga. «E neppure un emigrato forzato – dice al telefono dal suo laboratorio all’Institute for Cancer Research - ma sono solo un italiano che ha deciso di trasferirsi in Paesi che offrono migliori possibilità per i ricercatori e che alla ricerca destinano maggiori risorse economiche rispetto all’Italia. Mi sono spostato perché sono curioso di sapere, di conoscere. Sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna mi hanno dato opportunità che probabilmente in Italia non avrei avuto».In cosa consiste la ricerca del medico chiaravallese che dona speranze ai malati di tumore? «Non abbiamo ancora salvato nessuno ma abbiamo messo una prima pietra. Partendo da un frammento di tessuto tumorale del paziente, tramite una normale biopsia, coltiviamo dei mini-tumori in laboratorio e testiamo se un farmaco funziona o meno su quel paziente. L’aspetto innovativo sta nel predire, nel singolo paziente, se un determinato farmaco sarà efficace o meno, consentendo di evitare farmaci e tossicità inutili in pazienti in cui il farmaco non funzionerà».Nicola Valeri si occupa di tumori dell’apparato digerente e lavora parte della settimana in ospedale con i pazienti e parte in ricerca, dove dirige un laboratorio di 14 persone. Un malato di cancro non sarà più solo a lottare contro la malattia. Un organoide coltivato in provetta, simile al suo organo malato, lotterà insieme a lui, ricevendo gli stessi farmaci e a seconda di come reagirà indicherà ai medici quale strada seguire. Un po’ l’idea degli avatar applicata all’oncologia. «Se il farmaco fallirà nell’organoide in provetta – dice il dott. Valeri - lo farà nel 100% dei casi anche nel vero paziente. Se si mostrerà efficace in laboratorio, lo sarà sull’uomo nell’88% dei casi».Con il suo gruppo, il medico ha prelevato cellule malate dalle metastasi di 71 pazienti all’ultimo stadio e le ha coltivate in provetta. Le cellule nel giro di un paio di mesi hanno formato nuovi tumori, pressoché uguali a quelli originari, tridimensionali, lasciati crescere fino alle dimensioni di alcune decine o centinaia di micron. Nei laboratori di Londra dove Valeri lavora insieme ai colleghi, sono iniziati i test. Con 55 farmaci approvati o in fase finale di sperimentazione per i tumori dei 71 pazienti (colon-retto, stomaco, esofago, vie biliari o apparato digestivo), gli organoidi sono stati sottoposti a bombardamento. «Nel decidere la terapia può succedere di non avere sempre idee precise, con l’aiuto degli organoidi possiamo provare a capire in anticipo se un farmaco sarà efficace. Questo è utile ai fini del trattamento ma c’è anche l’aspetto di risparmiare cure inutili a pazienti che spesso alle spalle hanno una lunga storia di lotta alla malattia».Il medico chiaravallese a Londra è stimatissimo. «Resterò qui a lungo – dice – ma non mi precludo certo la possibilità di tornare in Italia dove ho molti contatti scientifici, non tanto con le Marche ma con centri di Milano, Padova, Cremona e collaboro con tanti medici italiani».