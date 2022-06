Si accascia mentre legge il giornale, muore sotto gli occhi della barista: stroncato da un malore a 68 anni

CHIARAVALLE – Era entrato nel suo bar preferito per sorseggiare un caffè e leggere il giornale, quando all'improvviso è stato colto da un malore fatale. L'uomo si è accasciato a terra ed è morto, sotto gli occhi della giovane barista. Tragedia questa mattina al Caffè del Corso, in corso Matteotti a Chiaravalle. Erano le 7,45 quando Renato Aquilanti, 68 anni, ex agente di commercio e assiduo frequentatore del bar, è stato stroncato dal malore. Subito sono stati allertati i soccorsi, il 118 è intervenuto tempestivamente: gli equipaggi della Croce Gialla di Falconara e dell'Avis di Montemarciano hanno eseguito un lungo massaggio cardiaco, poi l'hanno trasportato al pronto soccorso di Torrette. Ma poco dopo è deceduto.

