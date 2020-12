In lacrime per Andrea De Francesco, il "Diavoletto": l'ex tabaccaio sconfitto a 51 anni da un male spietato

FALCONARA - Andrea De Francesco se n’è andato a 51 anni sabato sera all’ospedale di Torrette dove era ricoverato da qualche giorno, rapito da un male cattivo e subdolo che aveva portato via, alcuni anni fa, anche l’adorato fratello maggiore Gianluca. Uniti nella stessa, tragica sorte. Gianluca era stato ribattezzato il “Diavolo” per il suo modo di andare in moto. Andrea, il “Diavoletto”, era più giovane e aveva mutuato il soprannome del fratello.



Andrea era molto conosciuto a Falconara, dove viveva con la madre Silvana a Palombina Vecchia, ma anche ad Ancona, dove aveva gestito, sempre con la mamma, una tabaccheria nella centralissima piazza Kennedy. Diversi commercianti della zona lo ricordano affettuosamente anche per il suo carattere un po’ schivo che però si apriva al sorriso e agli scherzi quando era con gli amici o con i conoscenti. Attualmente, stava lavorando al porto, come addetto in un’azienda. Era anche un grande tifoso della Juventus. A Palombina Vecchia lo ricordano in molti con affetto e gli dedicano parole dolci e tenere. Del resto Andrea De Francesco amava ritrovarsi insieme al gruppo di amici storici che una volta frequentavano il Paradiso e poi si sono ritrovati al centro commerciale Le Ville.

«Sei stato un pezzo importante della storia di una generazione – dicono alcuni amici, tra cui Carla Cinti - quella dei ragazzi di Palombina e hai fatto parte della nostra vita, di quella dei tuoi amici, per tanti anni, non potremo mai dimenticarti. Ti piaceva essere particolare, talvolta eri affettuosamente “fastidioso” e burlone, trovavi sempre quel piccolo difetto, anche solo inventato, in ognuno di noi per poter scherzarci su, per poter ridere e giocare, con leggerezza e simpatia. Era il tuo modo di volerci bene, e noi lo sapevamo. Ognuno di noi potrebbe narrare un aneddoto, una vacanza, un’esperienza, una festa, una serata, una storia vissuta con te senza smettere di ridere alla fine del racconto. Ed è così che ci consoliamo ora, ricordandoti, tra le lacrime e i sorrisi, tanti, che ci hai fatto fare, che abbiamo fatto insieme a te. Tutti sapevano dove trovarti: stesso posto, stesso bar, stessa ora, non mancavi mai all’appuntamento con i tuoi più cari amici, alcuni ormai fraterni. Non te lo immagini Andrea che grande vuoto lasci dentro ognuno di noi, perché volevi bene a tutti e tutti ti volevamo bene, sì, proprio tutti! Ci mancherai, tanto, troppo. Ciao Diavolo». Andrea lascia la mamma Silvana e l’altro fratello minore Franco. Il funerale si terrà oggi alle 10 nella parrocchia di San Giuseppe a Palombina Vecchia.

