CHIARAVALLE Per tre mesi il suo telefono avrebbe squillato continuamente. Dall’altra parte del cellulare, ci sarebbero state soprattutto chiamate mute. Un silenzio assordante per un imprenditore di 50 anni che, prendendo al volo l’opportunità, in un’occasione era riuscito a risalire al numero che da tempo cercava. E forte di quel numero, si era poi rivolto alle forze dell’ordine. Le indagini avevano portato a stringere il cerchio attorno a un 53enne, marito di un ex dipendente dell’imprenditore.

L’aggravante



In un primo momento è stato accusato di molestie telefoniche, tanto che l’altro giorno è stato incardinato il procedimento davanti al giudice Tiziana Fancello. Ma la procura, su richiesta dell’avvocato che assiste l’imprenditore, ha aggravato il capo di imputazione: per il 53enne l’ipotesi di reato è ora di atti persecutori. Dunque, gli atti sono tornati in procura: si dovrà ripartire dall’udienza preliminare per i fatti avvenuti a Chiaravalle tra marzo e giugno 2020, quando l’Italia stava vivendo il picco pandemico da Covid-19. All’origine del pressing telefonico ci sarebbe stata una sorta di vendetta.

Anche se dovrà tutto essere accertato davanti al giudice (movente compreso), l’ipotesi è che le molestie siano partite dopo un episodio: l’allontanamento dal posto di lavoro della moglie, che era alle dipendenze del 50enne. Motivo per cui è stata incardinata anche una causa di lavoro tra le parti. Ma tutto il contesto della vicenda dovrà essere approfondito, tanto più che ora è stato modificato il capo d’imputazione. In cosa consiste l’accusa? Per la procura, l’imprenditore sarebbe stato tempestato di chiamate sul cellulare aziendale. Arrivano da un numero anonimo ed erano quasi tutte mute.



La minaccia



In un frangente, sarebbe però partita una minaccia: «Sappi che al momento opportuno ti cercherò e ti verrò a prendere ovunque tu sia». La vittima sarebbe anche stata pedinata, tanto da farle cambiare abitudini di vita e gli orari per andare al lavoro. In un’occasione, il 50enne era riuscito a risalire al numero dell’indagato, andando poi a sporgere denuncia. Il 53enne, difeso dall’avvocato Marina Magistrelli, respinge ogni contestazione. L’origine della chiamate non è palese.