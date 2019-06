Minaccia madre e sorella poi si ferisce con una testata al vetro: paura in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Momenti di terrore venerdì sera in pieno centro a Chiaravalle. In un palazzo di via Ancona al civico 44, vicino al circolo Settebello, verso le 21,30, si udivano nitide le urla e gli improperi di un diciottenne originario del Congo che stava aggredendo la sorella e la madre ed era venuto alle mani con loro. Il litigio all’interno della famiglia e dell’appartamento di via Ancona dove abitano i tre, sembra essere avvenuto per motivi futili. Il giovane all’apice della rabbia ha distrutto con una testata il vetro di una finestra della cucina procurandosi una ferita alla testa. Stando al racconto di alcuni testimoni, non pago del suo gesto il giovane congolese avrebbe brandito un coltello da cucina con cui avrebbe continuato a minacciare la giovane sorella e la mamma. Sono giunti sul posto i militi della Croce Gialla di Chiaravalle e le forze dell’ordine. Il giovane, nonostante perdesse sangue dalla testa, non voleva sentire ragioni e continuava a urlare e dimenarsi. I carabinieri lo hanno immobilizzato e condotto in caserma per poi obbligarlo, intorno alla mezzanotte, ad un trattamento sanitario obbligatorio, presso l’ospedale di Torrette.