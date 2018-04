Addio Michele, 42 anni Lo hanno trovato morto nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Michele Martarelli se ne è andato una domenica pomeriggio di aprile, all’ora delle partite di calcio che, con i cani, erano la passione di questo ragazzone di 42 anni (ne avrebbe compiuti 43 il 15 giugno prossimo) che a Chiaravalle conoscevano tutti e a cui tutti volevano bene. Se n’è andato senza far rumore, mentre era da solo in casa perché da solo viveva anche se attorniato dall’affetto e dall’attenzione dei suoi familiari, dei suoi amici.È morto per cause naturali, lo hanno trovato in casa, allarmati perché non rispondeva. Lascia tanti amici, il fratello Luca e le sorelle Luciana, che vive in Belgio, e Debora, che aveva avuto buoni trascorsi nella pallavolo. Da quando erano morti i genitori Aldo e Rosanna, anche loro molto conosciuti ed apprezzati in città. I funerali non sono ancora stati fissati.