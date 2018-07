Marinangeli accusato dell'omicidio della vicina sceglie di non rispondere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE – E’ accusato di omicidio ed ha scelto la strategia del silenzio.Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere Maurizio Marinangeli, l’aiuto cuoco 57enne accusato di aver ucciso a coltellate la vicina di casa Emma Grilli. Il movente sarebbe economico: l’uomo è affetto da ludopatia e avrebbe rubato alcuni gioielli all’anziana vicina per rivederli in un compro oro. Marinangeli, difeso dall’avvocato Marco Pacchiarotti, ha deciso di non rispondere alle domande del gip Antonella Marrone.