Accosta l’auto e muore per infarto Dramma in strada di fronte ai passanti

CHIARAVALLE - Stava tornando a casa dopo una mattinata in azienda quando è stato stroncato da un infarto mentre era alla guida della sua auto. Ha accostato, ma non è riuscito a scendere per chiedere aiuto. È morto riverso sul volante. Senigallia e il mondo delle cooperative piangono Sergio Zambelli, 62 anni, originario di Belvedere Ostrense e residente a Borgo Bicchia.Lascia la moglie Paola Marchini e tre figli, Francesco (ex giocatore e ora allenatore del Casine Calcio a 5), Agnese e Martina. La tragedia si è consumata attorno alle 14 di ieri. Zambelli, direttore della società cooperativa Suinmarche e presidente della Eureka Carni, macelleria e salumificio di Camerata Picena, si era appena messo in viaggio per tornare a casa.In zona Grancetta, all’altezza della “Cantina de Mauretto”, ha accusato il malore fatale. Si è fermato sul ciglio della strada, con il motore acceso. Un passante ha notato l’uomo privo di sensi, ha provato a svegliarlo ma non rispondeva, ha dato l’allarme. Sul posto è arrivato il 118 con le automediche di Falconara e Chiaravalle, insieme ai carabinieri di Jesi e ai vigili del fuoco del distaccamento aeroporto che hanno dovuto rompere il finestrino posteriore, dal momento che le serrature erano chiuse. Scene drammatiche, a cui hanno assistito diversi passanti. Il medico del 118 ha tentato una lunga rianimazione, il cuore di Zambelli non è più ripartito.La notizia della morte del manager 62enne ha gettato nella disperazione la moglie, i figli e i tanti colleghi che lo stimavano. Zambelli, che si è sempre occupato di zootecnia, aveva avuto esperienze nel campo vitivinicolo, come responsabile amministrativo della Monteschiavo e presidente della Colater Rocca. Aveva lavorato alla Monterosso di San Lorenzo in Campo e si era speso per diffondere la coltura del farro. Già amministratore della Partners & Consulting di Jesi, società di consulenza per aziende agricole, dal 2000 era direttore della cooperativa Suinmarche. Associato della Confagricoltura Ancona e consigliere della Fedagri, era presidente del salumificio Corte Marchigiana e della partner Eureka Carni di Camerata Picena, dove ieri mattina chi lo ha visto al lavoro dice che stava benissimo. «Era un grande lavoratore, un manager serissimo, a disposizione dei soci delle cooperative - lo ricorda Mauro Scattolini, direttore di Confcooperative Marche e responsabile Fedagri -. Nella salumeria e nella lavorazione delle carni fresche aveva creato una delle realtà più importanti del centro Italia. Dava il massimo per l’azienda. L’ho incontrato una settimana fa: era in formissima. Nessuno poteva immaginare una tragedia simile».Zambelli amava la famiglia e l’arte: era appassionato di pittura, a cui si dedicava nel tempo libero. Già allievo dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, ha partecipato a molte esposizioni: decisivo l’incontro nel 1998 con il maestro Giorgio Orefice che lo ha avvicinato alla corrente del “frattalismo». «Ho due anime: il consulente aziendale e il pittore - scriveva Zambelli nel suo sito -, nella mia vita sono imprescindibili e essenziali. Fanno parte del mio essere artista, dove anima e fantasia si fondono per affermare il mio Daimon”.