Si accascia in classe Malore a scuola per un bambino di 12 anni

CHIARAVALLE - Paura ieri mattina poco dopo le 11 alla scuola media di via Paladini, per un ragazzino che si è sentito male in classe, poco dopo la pausa della merenda. Lo studente si è accasciato davanti ai compagni, stramazzando sul pavimento privo di sensi. Il ragazzino ha 12 anni, è residente in città con la famiglia e soffre di problemi cardiaci. Gli insegnanti lo sapevano e hanno subito lanciato l’allarme al 118, cercando anche di calmare gli altri bambini, spaventati da quel malore improvviso del loro compagno di classe. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle, che hanno trasportato con un codice rosso il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette da dove è stato poi trasferito all’Unità intensiva cardiaca pediatrica del Salesi.Sollecitato dai sanitari, aveva ripreso i sensi, era vigile e rispondeva alle domande. Ma cadendo sul pavimento si è provocato contusioni, escoriazioni e un trauma facciale.Le sue condizioni non sembrano essere gravi per fortuna, ma è stato ricoverato al Salesi per accertamenti e per capire se il malore sia dovuto – come ipotizzato – da un malfunzionamento del pacemaker che il bambino ha impiantato. A conclusione degli accertamenti sanitari, dovrà essere sottoposto a terapia cardiaca pediatrica. Sono stati subito avvisati i genitori, che hanno raggiunto il figlio in ospedale e sono rimasti al suo capezzale.