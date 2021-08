Romano fulminato da un malore durante la passeggiata serale, il cordoglio della comunità e dell'ex sindaco

CHIARAVALLE - Renato Temperoni giovedì verso le 22.45 passeggiava lungo corso Matteotti, in centro a Chiaravalle, godendosi una delle ultime serate d’agosto quando, improvvisamente, è stato colpito da un malore e si è accasciato al suolo, poco lontano della chiesetta di San Giuseppe e dalla pizzeria Rodry. Purtroppo l’attacco cardiaco non gli ha lasciato scampo e, nonostante i soccorsi siano arrivati abbastanza velocemente, per Renato Temperoni non c’è stato nulla da fare.

Aveva 82 anni e in città era molto conosciuto e apprezzato. «Ho conosciuto Renato alla Festa dell’Unità - lo ricorda l’ex sindaco Daniela Montali - Lui era uno di quei compagni sempre presenti: attento, scrupoloso, preciso, capace e umile. Uno dei tanti, con Natalio Chiappa, Franco Veroli, Giuseppe D’Ippolito e tanti altri che hanno dato vita ad uno degli eventi più caratterizzanti sul piano politico ma anche su quello ricreativo, culturale e gastronomico. Renato Temperoni era un appassionato di ballo liscio e sua è sempre stata l’organizzazione delle serate di ballo nell’ambito delle Feste dell’Unità che a Chiaravalle vedevano la partecipazione di migliaia di persone e di importanti esponenti politici. Più recentemente – ricorda la Montali - aveva collaborato alla realizzazione delle serate di ballo all’Isola, la ex Casa del Popolo. Renato ha rappresentato certamente una parte preziosa della comunità; quella che si mette a disposizione per declinare le proprie capacità a migliorare la vita della cittadinanza senza averne alcun vantaggio personale». La morte di Temperoni ha rattristato i tantissimi che lo conoscevano e ricordano con piacere i momenti goliardici alla Festa dell’Unità. Temperoni lascia la moglie Marisa Orsetti, i figli Fabrizio e Marco, le nuore Marta e Stefania, il fratello Alfio, la sorella Elvia. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Santarelli in via Breccia a Monsano, lunedì alle 10 il funerale nella chiesa di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle.

