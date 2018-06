Renato,lampo di follia durante la lite. Prende il fucile e spara al figlio: «Volevo farlo fuori»

di Stefano Rispoli

CHIARAVALLE - «Volevo farlo fuori», avrebbe spiegato nell’interrogatorio. Un’ammissione di responsabilità che, se confermata, dimostrerebbe come Mario Rosati, per tutti “Battente”, 91 anni e non sentirli, si era preparato all’idea di sparare al figlio. Così ha fatto, ieri mattina. Ha imbracciato un fucile, è sceso in strada, ha mirato contro l’auto e ha premuto il grilletto. Viale Marconi, proprio di fronte alla manifattura, come un Far West. Due colpi frontali, uno dietro l’altro, che hanno bucato il parabrezza.