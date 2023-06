CHIARAVALLE - Ladri in azione a Chiaravalle: tre abitazioni sono state visitate nel quartiere della scuola media, della Croce Gialla e dell’asilo nido, ma i ladri sono scappati a mani vuote. Proprio in via Donizetti, di fronte all’asilo nido comunale, i malviventi si sono introdotti nell’appartamento dove vive una coppia di giovani.

«Siamo usciti intorno alle 20 per trascorrere qualche ora spensierata fuori casa – dicono – e siamo tornati intorno alle 23,30. In questo lasso di tempo i ladri sono saliti al primo piano da un muro, aiutandosi a vicenda visto che certamente erano almeno in due, e sono entrati dalla porta finestra che dà sul terrazzo di casa. Hanno rotto il vetro della finestra e sono entrati. Hanno lasciato con le loro scarpe segni ben visibili sul muro. Hanno bloccato la porta internamente con il chiavistello a catenella in modo da poter agire indisturbati».

Cercavano soldi, banconote, gioielli e oggetti preziosi, come conferma la coppia che ha subito la sgradita visita. «In casa non teniamo denaro o monili d’oro. I ladri hanno messo a soqquadro cassetti e armadi della camera da letto, hanno creato un gran caos ma non hanno trovato nulla di quanto stavano cercando. In casa avevamo pc e altri strumenti elettronici ma loro erano evidentemente solo interessati ai soldi e agli oggetti preziosi: infatti non hanno rubato nulla e sono fuggiti nello stesso modo, da dove erano entrati. Qualche danno è stato fatto ma niente di così costoso».

La coppia si è subito rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Nella stessa serata di venerdì, come hanno confermato i militari, anche in via Toscanini, vicina a via Donizetti e in via Verdi, altre due abitazioni sono state visitate dai ladri con le medesime modalità dell’appartamento di via Donizetti. Tutto lascia presagire che si possa trattare degli stessi malfattori che cercano però solo soldi in contante, gioielli ed oggetti preziosi perché anche negli altri due appartamenti non sono stati trafugati né computer né tablet.