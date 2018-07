Killer incastrato dagli orari Il cuoco ha avuto troppa fretta Smentite le sue versioni

di Lorenzo Sconocchini

CHIARAVALLE L’ha tradito l’ansia di chiamarsi fuori, di far credere che lui non era ancora uscito di casa, quando nel palazzo di via Verdi un assassino massacrava con 11 coltellate Emma Grilli, 85 anni, la vicina del piano di sotto. E poi la smania di far subito cassa, vendendo immediatamente i gioielli ancora insanguinati di quella povera anziana sgozzata sul lavandino della cucina. Sono gli orari a pesare come macigni sulle sorti giudiziarie di Maurizio Marinangeli, l’aiuto cuoco di 57 anni rinchiuso da sabato mattina a Montacuto con le accuse di omicidio aggravato da motivi futili e abietti e rapina aggravata. Avrebbe assassinato la povera Emma per procurarsi denaro da bruciare alle slot machine e al videopoker, il vizio del gioco che l’aveva reso schiavo.