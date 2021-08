Travolto da un'auto, vola dalla bicicletta e batte la testa: un anziano all'ospedale

CHIARAVALLE - Un uomo di 82 anni, questa ieri mattina intorno alle 9 è rimasto ferito in modo serio in piazza Mazzini a Chiaravalle. L’anziano, che proveniva da via De Amicis, stava attraversando la strada sulla sua bicicletta per immettersi sul corso quando una Opel Corsa di colore rosso, condotta da una giovane donna residente a Monte San Vito, lo ha investito e lo ha fatto cadere pesantemente sull’asfalto. In piazza in quel momento c’erano diversi cittadini che hanno assistito all’incidente ed alcuni hanno immediatamente telefonato al 118: sul posto sono sopraggiunte in poco tempo un’automedica da Falconara e un’autoambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. Le condizioni dell’uomo, che è sempre rimasto cosciente ma che si lamentava per i forti dolori accusati, sono sembrate serie. E’ stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

