Chiaravalle, camion finisce contro il guardrail, allarme in superstrada per la perdita di gasolio: traffico a rilento

CHIARAVALLE – Allarme e disagi in superstrada per un incidente, senza feriti, che ha coinvolto un camion all'altezza dello svincolo di Chiaravalle, in direzione Fabriano. Il mezzo pesante, dopo essere finito contro il guardrail per cause in corso di accertamento, si è intraversato e ha cominciato a perdere gasolio. Illeso il conducente. Non sono stati coinvolti altri veicoli nello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per la messa in sicurezza del tir e per la pulizia della Ss76 che è rimasta aperta, sia pure parzialmente. Inevitabili i disagi per la circolazione, con code e rallentamenti.