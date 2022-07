Schianto fra tre veicoli in superstrada, traffico in tilt: una persona portata all'ospedale

CHIARAVALLE – Ennesimo incidente questa mattina sulla superstrada 76 e caos traffico. Poco dopo le 10, all'altezza dello svincolo per l'aeroporto, al km 70, nel territorio di Chiaravalle, si è verificato un tamponamento tra un autocarro e due auto. Nello schianto è rimasta ferita una persona, portata all'ospedale di Torrette in ambulanza. Pesanti i disagi per la circolazione con lunghe code in direzione Ancona.