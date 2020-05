Stop "bruciato", tremendo schianto all'incrocio: due feriti

CHIARAVALLE - Un gran botto, lamiere accartocciate, auto semidistrutte, due feriti, molti residenti impauriti dallo schianto. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8,45 in via Fratelli Bandiera, all’incrocio con via IV Novembre a Chiaravalle.

L’impatto è stato molto cruento tra una Volkswagen Golf station wagon e una Dacia Lodgy Stepway all’altezza dell’incrocio tra le due vie, probabilmente perché una delle due automobili non ha rispettato lo stop. I conducenti sono rimasti feriti e sono usciti malconci e traumatizzati dal forte impatto ma sembra non abbiano subito ferite gravi e sono stati subito soccorsi da alcuni residenti e dai passanti. Seri i danni subiti dalle due automobili.

