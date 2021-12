Attraversa la strada, viene falciato da un'auto: bambino di 9 anni portato al Salesi in gravi condizioni

CHIARAVALLE - Un grave incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 8,30, in via Sant'Andrea, davanti al campo sportivo dei Pini. Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto, condotta da una donna del posto, mentre attraversava la strada per andare a vedere con gli amici una partita di calcio giovanile. Subito sono scattati i soccorsi. Il 118 ha trasportato il bambino in codice rosso al Salesi, dove versa in gravi condizioni per una serie di lesioni e fratture riportate nell'incidente.

