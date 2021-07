Si scontra con un'auto e rimane incastrato in una recinzione: centauro liberato dai vigili del fuoco

CHIARAVALLE - Da brividi la scena che si è presentata ai soccorritori: una moto a terra e un giovane centauro ferito, rimasto incastrato in una recinzione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, insieme ad un equipaggio del 118, per liberare il motociclista, sfortunato protagonista di un incidente avvenuto qeusta mattina, poco prima delle 10 a Chiaravalle. Dopo lo scontro con un’auto, il centauro è caduto a terra ed è andato a sbattere contro una recinzione da carpenteria adiacente alla carreggiata, rimanendo incastrato. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, giunta con un’autobotte, ha liberato il ragazzo, consegnandolo alle cure del 118: è stato portato all’ospedale di Torrette, fortunatamente non è grave.

