Grancetta, gli abitanti esasperati da rifiuti e immondizia: la zona vicino al casello di Ancona Nord nel completo abbandono

CHIARAVALLE - Una questione di competenza ma sta di fatto che nella zona di Grancetta bassa, vicino al casello autostradale di Ancona Nord e in una strada che molti automobilisti utilizzano come parcheggio, essendo interdette tutte le aree di sosta nei pressi del casello autostradale, l’immondizia e i rifiuti abbondano e i residenti sono esasperati e si sentono abbandonati. «Non sappiamo – dicono i cittadini – se il tratto a ridosso della scarpata sia di competenza territoriale del Comune di Chiaravalle, di quello di Falconara, della Provincia o dell’Anas come qualcuno ci ha anticipato ma senza esserne sicuro: fatto sta che qui la sporcizia e l’incuria sono di casa. Non ci sono telecamere né foto trappole né cestini, c’è una illuminazione debole e la zona è molto trafficata perché si trova a ridosso del casello autostradale».

«La scarpata non è custodita da decenni per cui l’erba e il fogliame prevalgono sul marciapiede, coprendolo e invadendolo senza che ci sia spazio per i pedoni. Quello è l’unico marciapiede che collega le due zone del quartiere di Grancetta bassa, separate dal ponte. Unico marciapiede in una strada con veicoli in transito con doppio senso di marcia». I cittadini lamentano la scarsa attenzione delle istituzioni e affermano che ci sono pedoni, anziani con deambulatore e ragazzi che non riescono a utilizzare il marciapiede e sono costretti a camminare in mezzo alla carreggiata, tra auto in transito, auto in sosta selvaggia e buche. «Anche per quanto riguarda l’immondizia abbandonata non sappiamo a chi rivolgerci e abbiamo mandato Pec ai Comuni di Falconara e Chiaravalle senza ricevere risposte. Ci sentiamo cittadini di serie B e non è giusto perchè anche noi paghiamo le tasse».

