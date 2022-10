Fruga nell'auto in sosta a Chiaravalle dopo averla aperta: sorpreso dai carabinieri e arrestato

CHIARAVALLE - Fruga nell'auto in sosta dopo averla aperta: sorpreso dai carabinieri e arrestato È successo la notte scorsa a Chiaravalle, dove i carabinieri della stazione di Staffolo hanno arrestato un 29 enne cittadino straniero, dimorante in un comune della Vallesina, per tentato furto aggravato su autovettura in sosta.

I militari, transitando per le vie del centro di Chiaravalle, notavano una Citroen C3 con la portiera aperta.

Un attento controllo permetteva di accertare che il 27 enne era all’interno dell’utilitaria intento a frugare nel cruscotto. Il giovane veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato.

Condotto questa mattina presso il tribunale di Ancona, il giudice convalidava l’arresto disponendo la liberazione del giovane.