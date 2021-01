Fuori dal Comune di residenza e con un coltello: ragazzo di 25 anni nei guai

CHIARAVALLE - Pizzicato dai Carabinieri fuori dal proprio comune di residenza e trovato in possesso di un coltello, scattano multa e denuncia nei confronti di un giovane di 25 anni.

Il ragazzo, residente ad Ancona, l’altra sera era ingiustificatamente fuori dal proprio comune di residenza, in violazione del Dpcm. Nei suoi confronti è stata elevata la sanzione di 400 euro. Ma il suo nervosismo non ha convinto i militari che hanno anche eseguito una perquisizione. È spuntato un coltello della lunghezza di circa 15 centimetri, trovato addosso al giovane. Pertanto, oltre alla sanzione il 25enne è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per porto di armi senza giustificato motivo. Il coltello è stato sequestrato. Le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno costantemente ad attuare controlli su tutto il territorio, non solo per monitorare il rispetto delle normative vigenti in materia di Dpcm ma anche per il contrasto dei reati predatori, finalizzati a prevenire rapine, furti e truffe.

