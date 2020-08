Fuga nei campi dopo lo schianto: un 47enne rifiuta i soccorsi e abbandona il motociclo sul luogo dell’incidente

CHIARAVALLE - Poteva finire in tragedia ed invece si è concluso con una incredibile fuga del tra i campi l’incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 17.30, alla fine del ponte del fiume Esino, all’incrocio tra via Leopardi e via Toti. Un motociclo che proveniva da via Circonvallazione, condotto da un uomo di 47 anni, giunto in prossimità dell’incrocio, ha tirato dritto verso via Toti dove è vietato l’accesso da quel lato ed ha colpito in pieno un’auto che proveniva da Castelferretti verso Chiaravalle.



L’auto, una Ford, era condotta da un trentatreenne di Monte San Vito, che è rimasto leggermente ferito nell’impatto. Molto spavento per il conducente del ciclomotore che però, dopo essere stato soccorso e medicato per alcune escoriazioni subite nell’incidente dai militi dell’ambulanza del 118, della Croce Gialla di Chiaravalle, se l’è data letteralmente a gambe tra i campi circostanti, destando la sorpresa generale di chi lo stava assistendo e di coloro che erano stati testimoni dell’incidente.

L’uomo non ha voluto essere trasportato in ospedale e poco dopo l’arrivo dei vigili urbani si è dato alla fuga nelle campagne vicine, lasciando sul posto dell’incidente il motorino. Da un primo controllo da parte della polizia municipale sembra che fosse sprovvisto di documenti, patente e libretto del mezzo, che risultava anche avere l’assicurazione scaduta. Sembra anche che l’uomo avesse alzato il gomito e probabilmente ha scelto la via della fuga per sottrarsi all’alcool test. Il motorino è stato sequestrato; il giovane fuggito dovrebbe essere un uomo senza fissa dimora di 47 anni, domiciliato attualmente anche lui a Monte San Vito. La Ford ha subito diversi danni soprattutto sul parabrezza anteriore, visto che il conducente dello scooter nell’incidente ha colpito la parte anteriore dell’auto. Dopo pochi minuti sono giunti sul posto anche i carabinieri che hanno subito perlustrato la zona e i campi circostanti il luogo dell’incidente, vicino all’argine del fiume Esino ma del quarantasettenne non c’era traccia. Fino a tarda sera sono proseguite le ricerche ma l’uomo sembra essersi volatilizzato nonostante le diverse escoriazioni e ferite che aveva subito nell’incidente.

