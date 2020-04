Una festa da traguardo per il secolo di Sovietta

CHIARAVALLE - Ieri era la festa della Liberazione ma era anche la festa di Anna De Santi, conosciuta dai chiaravallesi col nomignolo di Sovietta, vedova Cardinali, che ha compiuto 100 anni. Nata a Chiaravalle nel 1920, la signora Anna è conosciuta semplicemente come Sovietta ed è facile interpretarne il motivo. Il padre, Serafino Santi, fervente e coraggioso socialista, le aveva voluto dare il nome originario di Soviet. È nata nel quartiere delle Capanne, dove il padre era titolare di un apprezzato forno, in via Cavour. Sovietta era una sigarara, ha lavorato presso la manifattura tabacchi per molti anni, luogo di emancipazione femminile e di progresso sociale. Ieri la signora Anna ha festeggiato un compleanno in casa, con il nipote Emiliano e la figlia Doriana, lontana dai rischi del Coronavirus.

