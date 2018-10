Le famiglie sono a cena i ladri svuotano le case due colpi in un condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Due furti sono stati messi a segno nel tardo pomeriggio di sabato a Chiaravalle. I topi d’appartamento hanno preso di mira due abitazioni situate nella stessa palazzina condominiale, forse tenendo d’occhio i residenti e approfittando della loro momentanea assenza. I proprietari erano usciti per la cena, lasciando gli appartamenti incustoditi, quindi i ladri hanno potuto agire indisturbati. Sono penetrati all’interno delle due abitazioni applicando un’effrazione agli infissi, poi si sono dati a una ricerca frenetica di bottino. Hanno visitato tutte le stanze, svuotato cassetti e aperto armadi, spostato mobili finché non sono riusciti a trovare dei gioielli in oro. Intascati quelli, sono scappati via facendo perdere le proprie tracce.Stesso modus operandi per entrambe le abitazioni e anche il bottino ammonta soltanto a monili in oro il cui valore è ancora in via di quantificazione. Non hanno toccato altro, né suppellettili né apparecchi high-tech. Forse si tratta proprio delle stesse persone che hanno passato in rassegna prima un appartamento poi l’altro. I banditi hanno agito dopo le 20,30 quando i condomini sono usciti e con la complicità del buio. Per le vittime, l’amara sorpresa al loro rientro a casa, quando hanno lanciato l’allarme al 112. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Jesi. Appena il 10 ottobre scorso i topi d’appartamento avevano colpito in diverse abitazioni al confine tra Chiaravalle e Camerata Picena, scappando con gioielli e denaro contante. C’è apprensione in tutta la Vallesina per i furti che si stanno registrando ai danni delle abitazioni. Alcuni residenti avevano segnalato ai Carabinieri la presenza di una Audi A5 coupé nera su cui presumibilmente si sposterebbero dei ladri. La macchina era stata notata nei pressi delle abitazioni svaligiate e sfrecciare tra Jesi, Chiaravalle e Monsano.