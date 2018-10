Escursionista salvato dall’eliambulanza: 31enne era in gita con gli amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Paura nel primo pomeriggio di ieri per un escursionista di Chiaravalle, C.C. di 31 anni, che nel primo pomeriggio di ieri è stato soccorso dall’eliambulanza mentre, insieme con una comitiva di amici, stava percorrendo un sentiero che dal Lago di Pilato scende fino al Foce di Montemonaco. Ad un certo punto, intorno alle 15, il giovane ha accusato un problema alla schiena di origine non traumatica ma che non gli consentiva di andare avanti. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta anche una squadra di terra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di Montefortino che ha raggiunto l’escursionista in difficoltà. Nel frattempo era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. In pochi minuti Icaro2 da Ancona ha raggiunto il Monte Vettore e ha recuperato a bordo il giovane in difficoltà che poi è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette dove ora si trova ricoverato.