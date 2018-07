Emma uccisa da Maurizio, il vicino di casa «Assassino armato dal gioco d'azzardo»

di Lorenzo Sconocchini

CHIARAVALLE - Un’ora e mezzo dopo aver sgozzato l’anziana vicina di casa, l’aiuto cuoco con il demone del gioco, Maurizio Marinangeli, era già sul banco di un Compro oro a incassare 400 euro per i gioielli portati via dall’appartamento di Emma Grilli, pensionata di 85 anni, trafitta con 11 coltellate, una delle quali le ha reciso la carotide. E la catenina d’oro che l’anziana indossava al collo era ancora sporca di sangue quando i carabinieri del Reparto operativo di Ancona, pochi giorni dopo l’omicidio, hanno azzeccato l’intuizione giusta trovandola nel negozio di Falconara dove Marinangeli s’era diretto per rivenderla, insieme a due fedi e due ciondoli, mostrando il suo documento d’identità per compilare il verbale di compravendita. Il movente? Soldi per nutrire il demone del gioco che lo divorava.