Tre lauree per Edoardo, ex promessa del calcio: tesi discussa online

CHIARAVALLE - Notizie belle e piene di speranza in un momento cupo e di dolore profondo. Edoardo Costantini era un ottimo calciatore che da giovanissimo aveva destato ammirazione nell’Ancona, poi nel Piano San Lazzaro, nella Jesina, nella Biagio Nazzaro e in diverse squadre di calcio del territorio ma il ventinovenne chiaravallese ha dimostrato di saperci fare anche fuori dal campo sportivo. A 29 anni, ieri Edoardo Costantini ha conseguito la sua terza laurea, discutendo una tesi alla facoltà di scienze motorie di Urbino sulla riabilitazione in acqua di un atleta, un motociclista, che aveva subito fratture alla tibia e al perone.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 19 morti nelle Marche, meno di ieri ma abbiamo superato quota 200

La discussione che ha permesso a Costantini di conseguire la specializzazione di scienze motorie è avvenuta online, considerata la chiusura delle università. Il giovane chiaravallese aveva già conseguito la laurea triennale sempre alla facoltà di scienze motorie di Urbino nel 2013 e la laurea in fisioterapia all’università Politecnica delle Marche nel 2017.

La notizia che è stata accolta con grande soddisfazione da tanti amici e cittadini che hanno voluto congratularsi anche sui social con Edoardo Costantini, ha fatto chiaramente felici i suoi familiari: la compagna Sara, il padre Giuseppe, la mamma Roberta, le sorelle Arianna e Benedetta. Edoardo Costantini è già apprezzato come fisioterapista ed è conosciuto perché lo scorso anno organizzò a Chiaravalle la colorata “Run for You”, un evento atletico che ebbe grande successo di partecipazioni. «Spero proprio di poterla allestire anche quest’anno – dice Costantini – anche se capisco che sarà molto difficile. Magari invece di effettuarla a giugno, come lo scorso anno, potremo farla slittare alla fine dell’estate: sarebbe bellissimo ritrovarsi e riabbracciarsi con tutti gli appassionati di attività sportiva all’aria aperta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA