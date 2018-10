Due ciclisti investiti sulla provinciale: portati all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Due ciclisti sono stati investiti nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 2 tra la rotatoria prima dell’ingresso a Chiaravalle e Camerata Picena. L’incidente è avvenuto alle 19,30. L’automobilista, accortosi di aver urtato i due ciclisti e di averli fatti cadere sull’asfalto, si è subito fermato a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l’automedica del 118. I due ciclisti, maggiorenni, erano coscienti anche se un po’ doloranti per le contusioni riportate nella caduta. Sono stati trasportati con codice di media gravità (per la dinamica del sinistro) al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia municipale di Chiaravalle per i rilievi di legge e per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.