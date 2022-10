David e l'associazione Jassart : «A Chiaravalle riqualifichiamo con l'arte. È la nostra rivoluzione culturale»

CHIARAVALLE - David Panico Campana, vice presidente dell'associazione Jassart racconta l'iniziativa che si svolge a Chiaravalle dal 1 fino al 23 ottobre: «In queste settimane - spiega Davide - facciamo riqualificazione urbana in quattro aree della città facciamo riqualificazione e lasciamo un po' di colore in città. La prossima settimana disegneremo sulla parete frontale della stazione di Chiaravalle mentre il 22-23 ottobre al Campo Boariosi svolgerà la Jassart Jam, con 60 artisti da tutta Italia con bancarelle, musica, divertimento». Sulla vicenda dei writers arrestati in India, David ha le idee chiare: «La rivoluzione culturale si fa con l'arte, con gli spray e i colori».

Guardate l'intervista sul corriereadriatico.it