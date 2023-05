Chiaravalle, vince Cristina Amicucci. Sarà lei la sindaca del dopo Damiano Costantini

CHIARAVALLE - Cristina Amicucci è il nuovo sindaco di Chiaravalle. La candidata di Chiaravalle Domani ha ottenuto 2.615 preferenze ottenendo il 40,60% dei voti. Roberto Sabbatini ha preso 1.982 voti (30,77%), Gianluca Fenucci 1.490 voti (23,13%) e Maria Letizia Ruello 354 voti (5,50%).

La sfida e i dati

E' stata una sfida a quattro per contendersi la fascia di primo cittadino lasciata da Damiano Costantini, sindaco uscente. I cittadini che si sono recati alle urne secondo il dato dell’affluenza delle 23 erano il 42,83% in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale quando aveva espresso la propria preferenza il 60,15% dei votanti, ma si votava solo domenica. Scandagliando i conteggi parziali, a mezzogiorno aveva votato l’11,89% degli aventi diritto, cioè 1.422 persone (su una popolazione di 14.306 abitanti possono votare in 11.956) e alle 19 il 33,78% cioè 4.039 abitanti (contro il 42,59% dei votanti alle ore 19 nelle elezioni del 2018). Il dato definitivo alle urne è stato del 55,01% in calo rispetto al precedente del 60,15