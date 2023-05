CHIARAVALLE - Sfida a quattro per contendersi la fascia di primo cittadino lasciata da Damiano Costantini, sindaco uscente. I cittadini che si sono recati alle urne secondo il dato dell’affluenza delle 23 erano il 42,83% in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale quando aveva espresso la propria preferenza il 60,15% dei votanti, ma si votava solo domenica. Scandagliando i conteggi parziali, a mezzogiorno aveva votato l’11,89% degli aventi diritto, cioè 1.422 persone (su una popolazione di 14.306 abitanti possono votare in 11.956) e alle 19 il 33,78% cioè 4.039 abitanti (contro il 42,59% dei votanti alle ore 19 nelle elezioni del 2018).

La cittadinanza dovrà scegliere se dare continuità al lavoro della giunta guidata da Costantini affidando il prossimo quinquennio alla candidata Cristina Amicucci (ex assessore nella maggioranza uscente del Costantini-bis), sostenuta dalla lista civica Chiaravalle Domani. Oppure sparigliare le carte andando a pescare tra le new entry: l’avvocato Roberto Sabbatini candidato con la lista civica di centrosinistra Insieme per Chiaravalle, che gode del sostegno anche del Pd; mister Gianluca Fenucci, giornalista con alle spalle una lunga esperienza politica, in lizza con l’unica lista di centrodestra, Pronti per Chiaravalle a rappresentare la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. La quarta contendente è la ricercatrice dell’Università Politecnica delle Marche Maria Letizia Ruello, aderente al movimento Ultima generazione. E’ in partita con la lista Città in comune sostenuta da Rifondazione comunista e Movimento 5 Stelle. Si potrà votare anche oggi dalle 7 alle 15 nei 13 seggi allestiti in città. Voto unico, essendo un comune con meno di 15.000 abitanti: niente ballottaggio, deve essere buona la prima.