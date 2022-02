Una quindicina di cinghiali e almeno un lupo scorrazzano ogni sera nel parco tra la scuola e le case

CHIARAVALLE - Una quindicina di cinghiali ed almeno un lupo scorrazzano ogni sera nella zona del parco Primo Maggio e dell’istituto scolastico Podesti, in un quartiere residenziale tra i più abitati. Alcuni cittadini hanno immortalato le scorribande dei cinghiali che evidentemente sono in cerca di cibo e anche sui social gli ammonimenti all’attenzione e alla prevenzione non mancano.

C’è chi comincia ad avere paura anche perché nella stessa area è stato avvistato anche un lupo che si aggirava intorno alle case. «Sulle strade vicino al parco Primo Maggio – dice Giorgia Massaccesi – e sulla vicina via Clementina, per due sere di seguito ho incrociato tanti cinghiali, almeno una quindicina. Ho un cane e ho paura ormai a portarlo fuori di sera per la consueta passeggiata. Quando li ho visti erano le 22,30 e molto probabilmente cercavano del cibo». Anche Danilo Stacchiotti, poliziotto chiaravallese molto conosciuto, ha preso un bello spavento la sera di mercoledì scorso. «Ero in macchina in via Podesti, a 200 metri dal parco Primo Maggio – dice Stacchiotti – e almeno 6 cinghiali, probabilmente un’intera famiglia con genitori e prole, hanno attraversato la strada pochi metri davanti alla mia auto. Per poco non ci è scappato un incidente». Le segnalazioni sono molte e diversi cittadini hanno interessato sia le forze dell’ordine che il comune di Chiaravalle. Sono parecchi anche coloro che dichiarano di aver visto un esemplare di lupo nella zona.

