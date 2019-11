Ciclista travolto da un'auto, vano ogni tentativo di rianimarlo: muore a 85 anni

CHIARAVALLE - Investimento fatale per un ciclista ottantacinquenne residente a Chiaravalle. In via San Bernardo, intorno alle 12, un incidente stradale ha coinvolto due anziani, uno di 86 anni che conduceva un'automobile ha investito A.B. di 85 anni che era in sella alla sua bicicletta e stava attraversando una strada che è molto spesso teatro di incidenti.



Purtroppo l'anziano automobilista non ha visto il ciclista attraversare e lo ha letteralmente travolto. L'impatto è stato violento tanto che A.B. è praticamente morto sul colpo.



A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo con il massaggio cardiaco attuati per oltre 15 minuti da medici e volontari della 118 e della Croce Gialla di Chiaravalle. È giunta sul posto anche l'eliambulanza ma per l'anziano ciclista non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 13:54

