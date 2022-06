Choc al parcheggio: l’albero si spezza e crolla su un’auto (per fortuna non c'era nessuno)

CHIARAVALLE - E se ci fosse stata una persona sotto quell’albero? E’ la domanda che si sono fatti tutti, venerdì mattina intorno alle 8, quando nel parcheggio di via Resistenza, dietro a via della Repubblica vicino al supermercato Sì con te, il tronco di un grosso albero si è divelto in due e parte del tronco con i rami e la chioma verde sono crollati sopra un’automobile Volkswagen che era parcheggiata sotto.

I proprietari della macchina si sono accorti quando sono arrivati nel parcheggio per prelevare l’auto: parte del tronco e i rami avevano quasi sepolto la loro Volkswagen. Per fortuna i danno non sono ingentissimi anche se l’automobile è stata chiaramente danneggiata: molti graffi, qualche ammaccatura. Nessuna persona era nelle vicinanze e nessuno è rimasto ferito ma avrebbe potuto facilmente accadere in contrario, il venerdì a Chiaravalle c’è il mercato settimanale e in città ci sono molte persone che partecipano alla manifestazione.

C’erano altre auto vicino alla Volkswagen nera ma nessuna è stata danneggiata. I proprietari della macchina che ha subito graffi e ammaccature si sono rivolti alla polizia municipale per capire il da farsi. E’ probabile che si voglia denunciare il fatto e ci si voglia rivalere anche se gli alberi di quella porzione dovrebbero essere in un’area privata e condominale e non sul terreno comunale.

