Carnevale, migliaia di persone per la sfilata dei carri allegorici

CHIARAVALLE - Tanta gente, migliaia di persone, hanno letteralmente invaso le vie del centro urbano di Chiaravalle per partecipare alla sfilata dei cinque carri allegorici e di molti gruppi mascherati, preceduti dalla Banda Musicale e dal Gruppo Majorette di Chiaravalle. Il Gran Carnevale chiaravallese, il più affollato della provincia di Ancona, giunto alla 39^ edizione, non ha tradito le attese ed ha fatto divertare e trascorrere momenti di spensieratezza a tanta gente. Cinque i carri allegorici che hanno sfilato per le vie del centro: tre allestiti dalla Pro Loco di Chiaravalle intitolati Grease, Cenerentola, la Giungla e due da quella di Montemarciano ispirati al Bosco Incantato e a Circus.

"Vogliamo ringraziare i volontari della Pro Loco - dice la presidente dell'associazione Maria Grazia Barigelli - che hanno lavorato giorno e notte per realizzare i carri e che sono stati ripagati dal successo della manifestazione". Ma gli eventi e le inziative legati al Carnevale erano diversi, a cominciare dalla 7^ edizione del premio letterario "Riso di Carta" che è stato assegnato allo scritto Marco Bordini autore del libro "Jesi ieri" con parte del ricavato devoluto in beneficenza e con la commedia teatrale rappresentata al Valle del Gruppo dell'Arco Fermano, dal titolo "Cento misure e un taju". Nel tardo pomeriggio in piazza Risorgimento, di fronte al municipio, c'è stata la premiazione del gruppo e delle maschere più originali alla quale è seguita l’estrazione della lotteria che offre come 1° premio una splendida crociera per due persone nel Mediterraneo. Il Gran Carnevale proseguirà martedì 25 febbraio in viale Montessori alle ore 15 quando si svolgerà il tradizionale “Carnevale dei piccoli”, dedicato a tutti i bambini.

