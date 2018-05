Cade dal trattore e resta schiacciato Muore in un campo vicino al cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Tragedia a Grancetta di Chiaravalle con un uomo che è caduto dal trattore ed è stato poi travolto dallo stesso mezzo. E' successo intorno alle 14 in un campo agricolo vicino al cimitero di Grancetta: l'uomo stava lavorando sul suo trattore quando - secondo una prima ricostruzione dell'accaduto - sarebbe caduto durante una manovra per essere schiacciato dallo stesso trattore. L'anziano è stato trovato in una parte del campo, il mezzo agricolo in un'altra ancora acceso. Sul posto il 118, la Croce Gialla di Chiaravalle, i vigili del fuoco di Falconara e i carabinieri.