Bancomat out e code infinite E i cittadini si lamentano «Ritirare soldi è un’impresa»

CHIARAVALLE - Molti cittadini e clienti sono sul piede di guerra per i disservizi ed i problemi tecnici che riscontrano nella filiale della Ubi di corso Matteotti, dopo l’assorbimento di Banca Marche da parte di Ubi. «Siamo passati - dice Giovanni Bufarini, cliente da 38 anni della Ubi, già Banca Popolare di Ancona - da un servizio efficiente sia agli sportelli che al bancomat nella vecchia sede Ubi di via XXV Aprile, ad un servizio completamente inefficiente. Nella vecchia sede, le file si protraevano al massimo per un quarto d’ora e il bancomat era sempre funzionante».Da quando la filiale si è trasferita nella vecchia sede della Banca delle Marche sono iniziati i problemi. Anche Paolo Bordoni e numerosi altri clienti segnalano disservizi, tanto che hanno scritto diversi reclami alla direzione dell’istituto di credito. Mentre alcuni, esasperati per la situazione che dovevano fronteggiare, hanno già trasferito i loro conti correnti in altre banche. «Il bancomat in corso Matteotti - polemizzano numerosi clienti, sfogandosi anche sulle bacheche virtuali dei social - é molto spesso fuori servizio e lo abbiamo fatto presente sia alla precedente responsabile che a quella attuale. Entrambe hanno promesso di prendersi cura della situazione ma le cose non sono migliorate. Inoltre in banca spesso ci troviamo a dover fare delle file bibliche che provocano malumori e attriti anche tra gli stessi clienti. C’è il rischio di passare alcune ore dentro la filiale di Chiaravalle nelle ore di punta. L’assorbimento di Banca Marche da parte di Ubi ha provocato solo disservizi a causa del raddoppio dei clienti con infrastrutture, bancomat e sportelli inadeguati».Alcuni, ironizzando, invitano i clienti della filiale di Chiaravalle a recarsi nelle vicine sedi operative a Marina di Montemarciano o addirittura a quelle del capoluogo per poter effettuare senza disagi le operazioni richieste. «Quello che chiediamo - concludono i clienti chiaravallesi della Ubi Banca - è soltanto di poter contare su un servizio efficiente all’interno della filiale e un bancomat che sia fruibile senza tanti black out».