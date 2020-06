Arrestato con la cocaina: un 55enne aveva 17 grammi di stupefacente nella sua abitazione

CHIARAVALLE - Un cinquantacinquenne residente in piazza Mazzini a Chiaravalle, è stato arrestato ieri mattina, dopo una perquisizione nella sua abitazione, dai carabinieri della la stazione cittadina, comandati dal maresciallo Domenico Maurelli, nell’ambito delle attività volte al contrasto della detenzione illegale di sostanze stupefacenti e finalizzate allo spaccio, attività organizzate dalla compagnia di Jesi. Il cinquantacinquenne che risulta essere disoccupato e che abita in centro storico, nella piazza principale di Chiaravalle, da tempo era tenuto d’occhio dalle forze dell’ordine che ieri mattina hanno messo in atto la perquisizione. L’intervento dei carabinieri, che è avvenuto intorno alle 6,30 ed è stato seguito da diversi cittadini, ha permesso di scoprire che l’uomo deteneva illegalmente nella propria abitazione 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17 grammi. Inoltre i carabinieri hanno scoperto nella casa dell’uomo materiale utile al confezionamento e allo spaccio e una somma di denaro contante di circa tremila euro. I carabinieri della compagnia di Jesi e della stazione di Chiaravalle hanno messo in atto da tempo e proseguiranno anche nel periodo i servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Chiaravalle e la Vallesina infatti risultano spesso al centro di un traffico di droga. Anche recentemente a Chiaravalle si erano verificati episodi similari, denunce e arresti.

