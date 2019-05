L'amore finisce, lui si dispera â€‹e da otto mesi vive nella sua macchina

di Gianluca Fenucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - È una storia triste quella che vede protagonista un sessantacinquenne chiaravallese che da almeno 8 mesi vive in macchina, rifiutando ogni aiuto e qualsiasi intervento dei tanti amici e conoscenti che in città si sono prodigati per offrirgli conforto. Sembra incomprensibile come questo ex muratore che ha subito anche le difficoltà di chi lavorava nel settore dell’edilizia ma che a Chiaravalle ha una casa di proprietà e dispone di una pensione minima, possa vivere da barbone, giorno e notte all’interno della sua auto parcheggiata in un quartiere periferico della città.Eppure questa è una storia vera, di dolore e di disperazione. Una vicenda nata dalla fine di un amore, di un rapporto di coppia lungo e vissuto con intensità e sentimenti profondi.