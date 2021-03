Un'altra vittima della pandemia: Marco si è arreso, aveva 55 anni

CHIARAVALLE - Un uomo buono e sensibile, un padre generoso, un marito amorevole. Marco Belfioretti se n’è andato a 55 anni: se lo è portato via il Covid. Non era malato di gravi patologie, solo di una forma di anemia che era sotto controllo.

LEGGI ANCHE;

Lockdown nel weekend e zone rafforzate: venerdì il consiglio dei Ministri per valutare nuove misure

«Per questo da due mesi era ricoverato al Carlo Urbani di Jesi – dicono i familiari - dove ha contratto il Covid che in due settimane ce lo ha portato via, quando speravamo di riabbracciarlo». Marco Belfioretti lascia la moglie Simona, i figli Christian e Luca, la mamma Anna, la sorella Laura, il cognato Guido, i nipoti Gianmarco e Matteo.



«L’ultima volta che lo abbiamo visto – dice Christian – è stato il 20 gennaio quando è uscito di casa per andare all’ospedale di Jesi. Mamma l’ha potuto incontrare solo una volta, sembrava potesse riprendersi». E invece il Covid non ha avuto pietà. «Era un grande padre, bravo a fare tutto, non si tirava mai indietro. Era un angelo – dice Christian – e ci ammoniva di aiutare mamma che andava al lavoro a Pesaro da Chiaravalle ogni giorno. Con lui andavo qualche anno fa a vedere le partite di calcio della Biagio ed era anche un tifoso dell’Inter e di ciclismo come suo padre». Il funerale oggi alle 10,30 nell’abbazia di Chiaravalle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA