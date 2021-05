Si è spento a 88 anni Vincenzo Donnini, storico pasticcere di “Memma: era l'ultimo "cappannaro"

CHIARAVALLE - Il leggendario ciambellone, i mitici “peschi”, gli indimenticabili maritozzi di Memma erano farina del suo sacco, erano frutto della fantasia e della maestria di Vincenzo Donnini, per tutti a Chiaravalle solo “Vincè de Memma” che ieri se n’è andato a 88 anni.

Vincenzo era anche l’ultimo Cappannaro, l’ultimo interprete di una “chiaravallesità” ormai quasi estinta, l’ultimo baluardo del quartiere storico della città, dove si narrano ancora le gesta di “prataroli” e “cappannari”, di calessi e cavalli, dove c’era il forno de Polentì e il bar Gilda e dove, ancora oggi batte il cuore più autentico di Chiaravalle. È vero che, come hanno scritto sul manifesto funebre, “oggi il cielo ha una stella in più” perché Vincè brillerà accanto ai concittadini più benvoluti e noti. Era una persona meravigliosa e generosa, ha sempre fatto del bene a tutti e quando le persone andavano a chiedergli aiuto era sempre pronto e disponibile, anche a collaborare con qualche contributo finanziario senza nulla chiedere in cambio.

Chiaravalle ha perso uno dei suoi cittadini più amati, ha perso un pasticcere con i fiocchi che ha creato tante leccornie e dolci gustosissimi e unici e una pizza da leccarsi i baffi. Memma era un’istituzione ma dentro il laboratorio ad impastare e infornare prelibatezze c’era lui, Vincè. Un grande lavoratore, un uomo saggio e onesto, un padre meraviglioso. Non mancava un giorno al lavoro e si concedeva solo pochi svaghi: quello più atteso e piacevole erano le partite a carte a scopone con gli amici di tutta una vita al bar Gilda e lì erano sfottò e battute. Vincenzo lascia i figli Danilo e Gabriele con Anna Rita e Laura, il fratello Roberto, la sorella Lora Mara i nipoti Federico e Miriam e la cognata Anna. La cerimonia funebre si svolge oggi alle 15 in forma civile muovendo dalla casa funeraria Santarelli, vicino al Mercatone, dove è allestita la camera ardente per il cimitero di Chiaravalle.

