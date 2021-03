Comunità in lacrime per Luisa Grilli: addio storica edicolante che amava la cultura

CHIARAVALLE - Se n’è andata anche lei, una di quelle grandi donne che pensi non possano mai volare via perché sono troppo utili quaggiù e sono così forti che sembrano invincibili. E invece se n’è andata anche Luisa, l’edicolante storica dei chiaravallesi. Luisa Grilli aveva 89 anni.

LEGGI ANCHE;

Addio "Spicchio", socio fondatore del Marina Calcio e anima della Sagra del Pesce

Era la “zia di tutti”, non solo dei suoi carissimi nipoti, Antonella, Daniele, Massimo e Gianluca e di Simone e Gloria e di chi non c’è più, l’inseparabile sorella Ivana e il mitico Amedeo Cerioni. Era una donna diversa, piena di vita, di energia, una grandissima lavoratrice. Però sapeva vivere la vita nelle sue mille sfaccettature, nei momenti duri e in quelli spensierati e divertenti. Era una donna di cultura, un’appassionata di teatro. Da lei si andava per il giornale ma anche per le figurine e pure per chiacchierare amabilmente.

«Era una donna sui generis dalla mentalità aperta – dice Antonella, l’amata nipote - un po’ anarchica, senza regole, senza orari, un’imprenditrice autonoma e libera. Chi non ricorda Campione, il suo inseparabile cagnolino, anarchico e simpatico come lei? Luisa ha avuto la fortuna di vivere fino a 3 mesi fa, fino a 89 anni, come ha sempre desiderato, in piena libertà; non avrebbe mai voluto una persona tutto il giorno che l’aiutasse in casa perché lei pretendeva i suoi spazi e la sua indipendenza. Andavamo a cena insieme ogni domenica – ricorda ancora Antonella – e in tutti i ristoranti che frequentavamo c’era sempre qualcuno che si alzava e la veniva a salutare con tanto affetto». La ricordiamo anche per una frase che diceva sempre: “sono orgogliosa del mestiere che ho fatto – sottolineava Luisa - perché ho venduto cultura, attraverso i libri e i giornali”. Il funerale oggi alle ore 16 presso l’abbazia di S.Maria in Castagnola a Chiaravalle mentre la camera ardente è allestita alla casa funeraria Santarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA