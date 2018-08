Addio ad Altesino Lucchetti â€‹s'è spento il commerciante che segnò un'epoca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Se ne è andato uno dei chiaravallesi maggiormente conosciuti e popolari, un imprenditore che ha segnato un’epoca. Ieri è morto all’età di 94 anni Altesino Lucchetti, uno dei commercianti più celebri della città, un personaggio speciale e assolutamente originale. Dal 1955 era stato proprietario di un ingrosso di articoli casalinghi e da regalo che riforniva tanti negozianti di Chiaravalle della zona. Era sposato da ben 71 anni, dal lontano 1947, con Gina Jole Venturini che ha condiviso con Altesino tutte le tappe di una vita lunga, piena e di successo e gli ha dato due figli, Attilio e Carla. Carla ha in serbo sobrie parole di tenerezza per il padre e ricorda la sua generosità speso celata ma grande e la sua incredibile dedizione al lavoro.«Non era abituato ad ostentare ma aiutava parecchi. Aveva una indefessa propensione per la sua professione, era innamorato del suo lavoro che ha svolto fino a poco tempo fa. Rimanevamo ammaliati dal suo gusto nello scegliere cose belle e che potessero piacere ai clienti. Era un uomo curioso e attento ed era il primo a darci una spinta di incoraggiamento quando qualcuno di noi era un po’ deluso e demoralizzato».