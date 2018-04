Accusa un malore e si ferma con l'auto Massaggio cardiaco inutile, muore 62enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Tragedia subito dopo pranzo; accusa un malore, si ferma con l'auto in mezzo alla strada e muore poco dopo. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti alla Grancetta di Chiaravalle per il soccorso a una persona.Un uomo di 62 anni alla guida della propria vettura, mentre stava rincasando, accusava un malore bloccando la vettura al centro della strada: i vigili del fuoco per soccorrere l’uomo hanno rotto un finestrino posteriore perché la vettura era chiusa dall’interno. Verificato che la persona non era cosciente, i vigili del fuoco hanno praticato il massaggio cardiaco al malcapitato, nel frattempo arrivava sul posto il dottore del 118 ma dopo circa venti minuti di rianimazione il dottore ne constatava il decesso. Durante le fasi del soccorso la viabilità rimaneva ovviamente bloccata.