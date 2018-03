Un abbraccio alla maestra Jole 35 anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Trentacinque anni dopo si sono ritrovati fianco a fianco alla loro cara maestra ed hanno condiviso con lei un simpatico momento conviviale. È accaduto a un’intera classe di ex alunni chiaravallesi, ormai quarantacinquenni, che nei giorni scorsi hanno riabbracciato Iole Bastianini, la loro amata insegnante della scuola elementare che attualmente fa parte dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. L’indimenticabile maestra Iole, oggi splendida ottantenne in invidiabile forma, era accompagnata dalla figlia Beatrice, anche lei apprezzata maestra del polo scolastico chiaravallese.«È stato emozionante - hanno detto gli ex alunni - dopo 35 anni rivedere la nostra cara maestra, una donna che ci ha dato tanto e che, oltre agli insegnamenti didattici, ci ha insegnato i veri valori della vita e ci ha inculcato il rispetto e l’educazione». Non sono mancati momenti di commozione quando la maestra Bastianini ha ha elencato caratteristiche, pregi e difetti di ognuno consegnando ad ogni suo allievo una pergamena con una poesia scritta a mano da lei stessa.Gli ex alunni le hanno tributato applausi affettuosi e calorosi abbracci. Gli ex studenti presenti erano: Barbara Pierucci, Simona Antonelli, Monia Santoni, Fabrizio Carnevalini, Imerio Fava, Cristiano Agostinelli, Loredana Fabietti, Monica Pergolini, Monia Polenta, Cristiano Chiappa, Giacomo Olivastrelli, Luca Allegrezza Giulietti, Giuliana Pigliapoco.